Прогулки по крышам могут быть устроены на зданиях правительства и администраций районов Петербурга

Экскурсии по крышам могут устроить на административных зданиях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крыши зданий комитетов и ведомств правительства Петербурга могут стать легальными местами для прогулок и экскурсий. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Денис Четырбок, занимающийся вопросом легализации популярного, но незаконного пока развлечения.

- Суть законопроекта в том, чтобы правительство города разработало специальную программу по открытию площадок для прогулок по крышам. Мы даже предлагали открывать их не только на жилых домах, но и на зданиях в центре города, где располагаются органы власти, - приводят слова депутата «Невские новости».

Законопроект уже прошел первое чтение в ЗакСе, а второе должно состояться осенью 2021 года. Но принимать закон о легализации прогулок по крышам будет уже новый состав парламента.

Напомним, что ранее возмущенные жители центра Петербурга «объявили войну» руферам, которые не дают людям спокойной жизни и даже жарят на крышах шашлыки.