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Общество24 августа 2021 17:57

Машину депутата Госдумы Романова задержали, когда она проскочила через разводящийся Благовещенский мост

Водителю грозит лишение прав
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Машина депутата Романова проскочила мост перед самым началом разводки.

Машина депутата Романова проскочила мост перед самым началом разводки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Автомобиль депутата Госдумы Михаила Романова, в котором пассажиром ехал сам народный избранник, задержали в ночь на 24 августа в Петербурге. Наряд ГИБДД остановил темный BMW, проскочивший через Благовещенский мост после прекращения движения и сигнала о начале разводки.

По словам источника «КП-Петербург», за рулем премиальной иномарки находился водитель депутата, сам парламентарий дремал на заднем сиденье.

После составления протокола, депутата и его водителя отпустили. По предварительным данным, шоферу грозит лишение прав за выезд на полосу встречного движения. Другие подробности инцидента не сообщаются.