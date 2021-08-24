Машину депутата Госдумы Романова задержали, когда она проскочила через разводящийся Благовещенский мост

Машина депутата Романова проскочила мост перед самым началом разводки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Автомобиль депутата Госдумы Михаила Романова, в котором пассажиром ехал сам народный избранник, задержали в ночь на 24 августа в Петербурге. Наряд ГИБДД остановил темный BMW, проскочивший через Благовещенский мост после прекращения движения и сигнала о начале разводки.

По словам источника «КП-Петербург», за рулем премиальной иномарки находился водитель депутата, сам парламентарий дремал на заднем сиденье.

После составления протокола, депутата и его водителя отпустили. По предварительным данным, шоферу грозит лишение прав за выезд на полосу встречного движения. Другие подробности инцидента не сообщаются.