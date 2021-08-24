655 инфекционных коек в двух городских стационарах выводятся из работы с коронавирусом

Еще два стационара выходят из работы с коронавирусными больными. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще два петербургских стационара прекращают работу с коронавинусными больными на фоне снижения заражаемости. С 24 августа к плановой работе вернулась городская больница №33 Колпинского района.

- В открывшемся в этом году корпусе-трансформере стационара были развернуты 275 инфекционных коек. За 2 месяца здесь получили помощь около тысячи пациентов с COVID-19. Сегодня возобновили работу хирургические отделения, в том числе сердечно-сосудистой хирургии, отделения травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии, - сообщает пресс-служба Смольного.

А с 1 сентября перестает принимать ковидных пациентов Николаевская больница – ведущий стационар Петроградского района. Инфекционный госпиталь здесь работал около года, за это время было принято 7,5 тысячи человек с коронавирусом.

Всего из работы с COVID-19 в двух больницах будут выведены 655 коек.

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