Часть бульвара Менделеева в Мурино выкупят у собственника и благоустроят

Землю на бульваре Менделеева выкупят у рестораторов и благоустроят. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Власти Ленобласти решили проблему бульвара Менделеева, на котором собственник собирался построить торговый комплекс с кафе-шавермой. Против этих планов резко выступали местные жители. Последнее столкновение произошло в середине августа и завершилось победой муринцев – строителям пришлось убраться восвояси. В итоге землю было решено выкупить.

- По поручению губернатора мы нашли приемлемый для всех вариант: «Рента» компенсирует себе расходы на приобретения участка, а жители получат благоустроенный бульвар. Осенью будет представлен план благоустройства территории на земельном участке, - заявил и.о. зампреда правительства Ленобласти Евгений Барановский, слова которого приводит пресс-служба муниципального образования «Муринское городское поселение».

Известно, что землю у нынешнего собственника – компании «Рента – выкупит неназванный инвестор, который затем передаст территорию в собственность муниципалитета.

Известно, что благоустройство будет выполнено «в общей стилистике бульвара».