Координационная группа чиновников поможет Избиркому Петербурга на выборах

В Петербурге создадут специальную Координационную группу Смольного, которая поможет Избиркому на выборах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный объявил о создании Координационной группы, которая будет помогать избирательным комиссиям Петербурга на грядущих выборах в Госдуму и Заксобрание, с 17 по 19 сентября 2021 года. В объединение войдут официальные лица, от членов правительства города до руководителей администраций всех районов. Чиновники будут в ответе за решение технических задач.

- В ответственность городского правительства входит выделение и подготовка помещений для голосования. Петербург должен обеспечить избирательные комиссии телефонной связью, оргтехникой, системами видеонаблюдения, а также организовывать интернет-трансляции, - передает пресс-служба Смольного.

Кроме этого власти уделят отдельное внимание обеспечению общественного правопорядка и безопасности горожан на выборах. Сотрудники полиции будут охранять помещения для голосования, а также всю важную документацию.