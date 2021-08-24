Шесть пустых гранат обнаружили в рюкзаке пассажира метро на станции «Пионерская»

Вот такие "сувениры" попытался пронести внутрь метро пассажир станции "Пионерская" в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Охрана метро обнаружила шесть пустых гранат у пассажира метро, который зашел на станцию «Пионерская» в Петербурге. Мужчина пощекотал нервы сотрудников подземки около 10:00. Охрана тут же сообщила о странном путнике в Росгвардию. Тогда сотрудники метро предположили, что гранаты учебные, но доподлинно не знали, насколько они опасные.

На место оперативно приехали взрывотехники из ОМОНа. Оказалось, все не так страшно, но безрассудный поступок пассажира все равно вызывает массу вопросов.

- Специалисты-взрывотехники осмотрели указанные предметы и установили, что это шесть пустых корпусов гранат Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Их передали сотрудникам полиции на метрополитене, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

К слову, за уходящий вторник, 24 августа, ОМОН еще дважды выезжал на заявки о боеприпасах. Например, на Невском заводе нашли целых 19 корпусов снарядов времен ВОВ. К счастью, они не представляли опасности.