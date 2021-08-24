13 фасадов домов капитально отремонтировали во Всеволожске

Во Всеволожске показали результат капремонта фасадов домов на Колтушском шоссе. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Ленинградской области капитально отремонтировали 13 фасадов домов, находящихся на Колтушском шоссе во Всеволожске. Сейчас на месте работают приемочные комиссии. По заверениям властей, жилые здания не только внешне преобразились, но и стали теплее внутри.

- Дома выглядят теперь ярче и красивее. В трех зданиях также капитально отремонтированы кровли. Всего в 2021 году подрядчика Фонда капремонта приводят в порядок фасады 81 дома в Ленобласти, - рассказывают в пресс-службе правительства 47-го региона.

Добавим, что за время реализации областной программы капремонта, с 2014 года, вернули былой вид почти трем тысячам домов.