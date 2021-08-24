Первая экологическая электричка отправилась в рейс в Петербурге

В Петербурге запустили первую в городе экоэлектричку. Фото: ОЖД

В Санкт-Петербурге начала курсировать первая в городе экоэлектричка. Попасть в необычные вагоны электропоезда, стилизованного под природу, можно только на лужском направлении, с Балтийского вокзала. Однако электричку создали не только ради красивого дизайна, но и ради экологических «фишек».

Уборная экологического электропоезда. Фото: ОЖД

- Пассажиры смогут увидеть в электропоезде контейнер для сбора использованных батареек. Ж/д транспорт является самым экологичным видом транспорта. Железнодорожниками на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на снижение техногенного воздействия на природу, - делятся в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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