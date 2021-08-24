Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 19:58

Первая экологическая электричка отправилась в рейс в Петербурге

В электропоезд можно попасть только на лужском направлении
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге запустили первую в городе экоэлектричку. Фото: ОЖД

В Петербурге запустили первую в городе экоэлектричку. Фото: ОЖД

В Санкт-Петербурге начала курсировать первая в городе экоэлектричка. Попасть в необычные вагоны электропоезда, стилизованного под природу, можно только на лужском направлении, с Балтийского вокзала. Однако электричку создали не только ради красивого дизайна, но и ради экологических «фишек».

Уборная экологического электропоезда. Фото: ОЖД

Уборная экологического электропоезда. Фото: ОЖД

- Пассажиры смогут увидеть в электропоезде контейнер для сбора использованных батареек. Ж/д транспорт является самым экологичным видом транспорта. Железнодорожниками на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на снижение техногенного воздействия на природу, - делятся в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Рускеалу из Петербурга поедет дополнительная специальная «Ласточка» - в рамках музыкального фестиваля, который пройдет 4 сентября.