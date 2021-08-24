Суд отправил в СИЗО сексуального маньяка, нападавшего на женщин на севере Петербурга

В Петербурге ожидаемо арестовали сексуального маньяка из Узбекистана. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

В Петербурге отправили в СИЗО уроженца Узбекистана, которого обвиняют в серийных нападениях на женщин в Приморском районе. Напомним, 24-летнего мужчину задержали пока что по трем эпизодам сексуального насилия. Он бросался на жертв в безлюдных местах, подкрадываясь со спины. Полиция и следователи предполагают, что от рук злоумышленника пострадали еще 7-8 девушек.

- В настоящее время следствием проверяется информация о совершении мужчиной ряда аналогичных преступлений. СК обращается к гражданам, которые располагают сведениями о преступной деятельности обвиняемого сообщить об этом по телефонам 570-66-71 или 02, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что пока мигранта-маньяка судят по статье за насильственные действия сексуального характера. В данный момент ему грозит до 18 лет лишения свободы за нападение на трех женщин.