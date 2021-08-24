Кикшеринги выступили против создания крытых парковок для электросамокатов в Петербурге

В Петербурге в очередной раз обсудили будущее электросамокатов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кикшеринговые компании остались недовольными предложениями о создании в Санкт-Петербурге крытых парковок для электросамокатов. В Смольном состоялась встреча комитета по транспорту и предпринимателей-владельцев двухколесных «коней». От лица коллег из сферы кикшеринга выступил Дмитрий Петрожицкий, являющийся директором Ассоциации операторов микромобильности. Мужчина попросил властей не убивать сезонный бизнес.

- Крытые парковки не очень выгодны операторам, так как будут не востребованы в зимнее время. Тем нее менее, кикшеринговые компании готовы обсуждать спорные моменты с представителями власти, - пишет пресс-служба комитета по транспорту со ссылкой на Петрожицкого.

Кроме этого стороны договорились о закреплении в правилах пользования электросамокатом следующие моменты: запрет на езду вдвоем на одном транспорте, отказы в аренде несовершеннолетним и пьяным. Контролировать нарушителей должны именно кикшеринги.