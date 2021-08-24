Суд не арестовал пьяного водителя КамАЗа, устроившего смертельное ДТП с двумя мотоциклистами

Один из мотоциклистов погиб на месте ДТП, второй чудом выжил, но получил серьезные травмы. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

В Санкт-Петербурге суд не стал отправлять в СИЗО водителя КамАЗа, которого обвиняют в смертельном ДТП с участием двух мотоциклистов. Авария произошла совсем недавно, поздним вечером 21 августа 2021 года. Грузовик совершал разворот в обратном направлении на Октябрьской набережной, чего не ожидали водители «железных коней», влетевшие в фуру. В итоге один из мотоциклистов погиб на месте, за жизнь другого борются медики НИИ Джанелидзе.

- Обвиняемый и его защитник возражали против заключения под стражу, ссылаясь на то, что Джамалудинов (фамилия подсудимого – Прим.Ред.) впервые привлекается к ответственности за неумышленное преступление, скрываться не намерен, имеет постоянное место жительства и семью, занимался трудовой деятельностью по устному договору, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что водитель был пьян в момент ДТП. Но суд учел факт того, что мужчина не покинул место происшествия, вызвал все необходимые службы и имеет престарелых родителей, жену и маленького ребенка. Водителю лишь запретили ночные прогулки и вождение любого транспорта.