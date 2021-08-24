Организаторы концертов в Петербурге просят губернатора спасти индустрию

Петербургские промоутеры просят губернатора спасти концертную индустрию от уничтожения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Представители концертной индустрии Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой встретиться с ними и спасти их индустрию от уничтожения. Письменное обращение к главе города есть в распоряжении «Комсомолки». Промоутеры сетуют, что их культурно-развлекательный бизнес почти не работает на протяжении 17 месяцев, с марта 2020 года, из-за ограничений по коронавирусу. По данным авторов обращения, выручка концертных агентств упала на 90%.

- В нашей индустрии полностью отсутствует определенность по условиям возобновления деятельности в будущем, что является критичным для бизнеса, где важную роль играет именно долгосрочное планирование, - пишут организаторы концертов.

В общем, промоутеры хотят достичь со Смольным компромисса в части дальнейшей деятельности. Тем более что в городе все еще неясно, состоятся ли ближайшие концерты «Мумий Тролля», «Нервов», «Сплина» и Макса Барских.

- К сожалению, не учитывается тот факт, что большинство мероприятий на свежем воздухе были многократно перенесены, и их очередной перенос создаст крайне негативный прецедент, - сетует Михаил Шурыгин, президент группы компаний NCA.