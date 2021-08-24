Семак надеется, что лимит на легионеров в РПЛ отменят уже со следующего сезона

Сергей Семак высказался насчет информации о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что лимит на легионеров в Российской Премьер-лиге отменят уже со следующего сезона, 22/23. Напомним, ранее в РФС заявили, что официального голосования по реформе еще не было, но президент союза Александр Дюков не исключил скорых изменений в российском футболе. Семак признается, что новости радуют и его, и руководство «Зенита».

- Моя позиция осталась неизменной: я против лимита, мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдет ему на пользу. Думаю, что для результатов наших клубов в Европе это будет небольшим плюсом, - цитируют главного тренера в пресс-службе сине-бело-голубых.

Вдобавок наставник петербургской команды выразил уверенность, что молодые воспитанники «Зенита» будут в заявке и при отмене лимита на зарубежных игроков.