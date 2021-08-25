Молодой водитель «Форда» сбил первоклассницу на Товарищеском проспекте в Петербурге

В Петербурге иномарка сбила первоклассницу на Товарищеском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

21-летний водитель «Форда» сбил первоклассницу во дворе дома №4 на Товарищеском проспекте в Петербурге. Авария произошла средь бела дня. По предварительной информации, 7-летняя девочка внезапно вышла из-за припаркованного автомобиля прямо под движущуюся иномарку. Как итог – больница.

- Врачи оценивают травмы ребенка как средней степени тяжести. У нее диагностировали закрытый перелом правой наружной лодыжки со смещением, ушибами и ссадинами правой стопы. По факту ДТП проводится проверка инспекторами ГИБДД, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что во дворе девочка была в сопровождении родителей.