Последние новости в Санкт-Петербурге на 25 августа 2021 года: Рост тарифов на коммуналку и прогнозы по средней зарплате в 2024 году

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро среды, 25 августа 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 25 августа 2021 года. Власти Северной столицы готовятся к четвертой волне пандемии коронавируса уже этой осенью, она придет примерно в середине сентября. В Комздраве сетуют, что темпы вакцинации постепенно падают, что негативно скажется на развитии эпидситуации. Кроме этого одной из причин четвертой вспышки инфекции станет эффект окончание летних отпусков и начало учебного сезона, когда возобновляются плотные социальные контакты.

Смольный подсчитал, что к 2024 году в Петербурге средняя заработная плата составит ни много ни мало 92 тысячи рублей. Речь, опять же, о так называемой номинальной зарплате, то есть с учетом НДФЛ, отпускных, больничных и так далее. Напомним, сейчас, по данным комитета по экономической политике, в среднем горожане получают в месяц чуть более 72 тысяч рублей.

В Северной столице могут вновь подорожать тарифы на коммунальные услуги. Смольный запланировал увеличение соответствующего индекса на 3,5% в 2022 году. Однако инициатива еще должна пройти чтения в ЗакСе.

В городе задержали сексуального маньяка, который нападал на девушек в безлюдных местах на севере Петербурга. Всем тем, кто отказывал ему в интиме, он жестоко избивал. 24-летнего злоумышленника арестовали и отправили в СИЗО. Пока что известно о трех эпизодах его преступной деятельности, но следователи ищу и других жертв.