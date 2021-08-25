Мощный пожар произошел в производственном здании в центре Петербурга

Сильный пожар произошел в центре Петербурга в ночь на 25 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ночь на среду, 25 августа 2021 года, в самом центре Санкт-Петербурга произошел сильный пожар. В два часа ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 16 по проспекту Чернышевского, спасатели немедленно выехали на место.

- По прибытию, спасатели увидели, что происходит пожар в двух боксах, которые находятся в производственном здании. Огонь охватил 60 квадратных метров площади, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Из-за угрозы распространения, пожару сразу был присвоен ранг номер 1-БИС. Спустя час работы, пожарные смогли совладать с огнем, ранг пожара был понижен и спасатели продолжили работу.

Полностью ликвидировать огонь им удалось только спустя два часа. К 4:39 часам пожар был полностью потушен. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания. Сведения о пострадавших не поступали.