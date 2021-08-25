Холодная и дождливая погода ждет Петербург 25 августа

Холодная и пасмурная погода ждет Петербург 25 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Конец лета в Санкт-Петербурге очень резко превратился в осень, сильно сократив теплые дни. В среду, 25 августа 2021 года, в Северной столице будет прохладно и пасмурно. Всему виной циклонический вихрь, оказывающий влияние на погоду.

- Сегодня условия погоды будет определять передняя часть циклонического вихря, центр которого сегодня окажется над западом Карелии. Его стараниями в небе будут проплывать обширные облачные поля, местами проливаясь небольшими дождями, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Выходя из дома сегодня лучше не забывать зонт, а также одеваться потеплее. Днем воздух в Петербурге максимально прогреется до плюс 14-16 градусов, по Ленинградской области до 12-17 градусов тепла. Это на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Зато ветер будет теплый, юго-восточный 4-9 метров в секунду.