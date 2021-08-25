Обнаженную девушку спасли из Невы на Воскресенской набережной в Петербурге

У Воскресенской набережной спасли прыгнувшую в Неву женщину Фото: Александр ГЛУЗ

Экипаж прогулочного теплохода спас из Невы девушку. ЧП произошло в Центральном районе Санкт-Петербурга днем 24 августа 2021 года. Погода в городе была совсем не для купания, так как температура опустилась всего до плюс 14 градусов. Об этом пишет "Мегаполис".

- По словам очевидцев, девушка прыгнула в Неву сама с причала "Воскресенская набережная, 20". Предположительно, она находилась под действиями каких-то веществ, поскольку перед прыжком пыталась снять с себя всю одежду, - пишет издание.

В холодной воде девушка пришла в себя и смогла схватиться за выступ в гранитной набережной. Ее увидели люди с катера, подплыли поближе и бросили спасательный круг. Спустя время "купальщица" смогла за него ухватиться и матросы вытащили мокрую женщину на борт, которая оказалась совсем нагая.

Вскоре за девушкой приехали сотрудники полиции и скорая помощь, которая отвезла несчастную в больницу.