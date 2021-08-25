Петербуржца задержали за изнасилование 7-летнего сына на камеру

Петербуржец изнасиловал 7-летнего сына и снял это на видео Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который изнасиловал своего 7-летнего сына, а также снял это все на видео. 23 августа 2021 года в следственный комитет по Василеостровскому району поступил материал проверки, подтверждающий преступление. После этого следователи нагрянули к подозреваемому с обыском.

- Установлено, что не позднее 30 марта 45-летний мужчина, находясь по месту жительства в квартире дома 20 на 13-й линии Васильевского острова совершил действия сексуального характера в отношении своего сына 2013 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело и нагрянули к подозреваемому с обыском. Дома у него нашли ноутбук с видео, в котором мужчина вступал в интимные отношения со своим маленьким сыном. Также следователи забрали семь телефонов, все карты памяти и цифровой фотоаппарат.

Обвиняемый сейчас находится под стражей. Ранее он 11 раз был судим, в основном за наркотики.