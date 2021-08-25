Подросток умер, надышавшись газом для зажигалок в Петербурге

Подросток умер, надышавшись газом для зажигалок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге скончался подросток, надышавшись газом из баллончика для заправки зажигалок. Трагедия произошла ночью 24 августа 2021 года. Парня в бессознательном состоянии забрала скорая помощь с улицы, отвезла в больницу, однако спустя два часа он умер.

- 16-летний подросток жил вместе с матерью, отчимом и младшей сестрой в Приморском районе. Отношения в семье были доверительные, конфликты случались редко, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Вечером 23 августа парень ушел гулять. Около 22 часов позвонил матери и сказал, что задержится на прогулке.

Примерно в два часа ночи он встретил знакомых, выпил с ними водки и подышал газом из баллона. После этого он потерял сознание, у него остановилось сердце и парень спал в состояние клинической смерти. Спустя время он скончался в больнице.

Тело было направлено в морг. А проверку проводит следственный комитет.