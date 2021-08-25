Мужчина в черной маске ограбил две аптеки в поселке Парголово в Петербурге

Мужчина в черной маске за 10 минут ограбил две аптеки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина в черной маски ограбил две аптеки в течение 10 минут. В одиннадцатом часу вечера 24 августа 2021 года в полицию позвонила фармацевт аптеки, расположенной на Заречной улице в поселке Парговоло и рассказала о нападении.

- Женщина пояснила, что около 21:45 часов в аптеку зашел мужчина в черной маске и стал угрожать ей ножом. После этого он похитил 2100 рублей и скрылся, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Спустя несколько минут поступило аналогичное сообщение. На этот раз грабитель напал на фармацевта в аптеке на Толубеевском проспекте. Однако угрозы на сотрудника магазина не подействовали, он отказался отдавать деньги, после чего грабитель сбежал.

В обеих аптеках были установлены камеры, которые запечатлели одного и того же человека. Это мужчина лет 30, с темными волосами, одет в синюю короткую куртку с рисунком в виде ромбов, толстовку с капюшоном, черные брюки, черные ботинки на тонкой подошве. По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Подозреваемого разыскивают.