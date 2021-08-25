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Политика25 августа 2021 10:56

Суд отменил решение депутатов ЗакСа о лишении полномочий члена Горизбиркома Марины Ждановой

По закону это нельзя делать во время избирательной кампании без веских доводов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд отменил решение депутатов об увольнении Марины Ждановой из Горизбиркома.

Суд отменил решение депутатов об увольнении Марины Ждановой из Горизбиркома.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск петербургского Горизбиркома и одного из его членов Марины Ждановой к Законодательному собранию. В нем содержалось требование отменить лишение Ждановой полномочий, за что 18 августа проголосовали депутаты ЗакСа.

- Да решение принято и обязательно к немедленному исполнению. Лишить члена Горизбиркома в период избирательной кампании могут по личному заявлению, которого от Марины Ждановой не было. Поэтому мы выступали против прекращения ее полномочий, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Петербургской избирательной комиссии.

Напомним, что ранее отстраненная депутатами Марина Жданова имела право решающего голоса и была включена в состав городской избирательной комиссии по настоянию Центризбиркома.

Предложение о прекращении полномочий Ждановой вносил депутат Андрей Васильев, свое решение он никак не мотивировал, но коллеги его поддержали.

Теперь депутаты должны согласиться с решением районного суда или оспорить его в вышестоящей инстанции.

Напомним, что единый день голосования состоится в России 19 сентября 2021 года.