Силовики дважды искали взрывчатку 24 августа в Московском районе Петербурга

Полиция дважды искала взрывчатку в Московском районе Петербурга 24 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вечером во вторник, 24 августа 2021 года, силовики дважды искали взрывчатку в Московском районе Санкт-Петербурга. Первое сообщение о заминировании поступило на телефон экстренной службы 112 в 17:15 часов. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- С неизвестного номера поступило сообщение о заминировании квартиры 77 в доме 208 по Московскому проспекту. На место прибыл наряд полиции, однако во время осмотра было установлено, что квартиры с указанным номером в доме не существует, - сообщил источник.

Специалисты осмотрели дом и прилегающую территорию, но ничего опасного не нашли.

В 18:20 часов на электронную почту ФСБ России пришло письмо от человека, который представился "Кириллом". В сообщении он рассказал, что в доме 22б по улице Гастелло спрятан рюкзак со взрывчаткой. На место снова выехал наряд. По указанному адресу располагается кафе. Во время осмотра опасных предметов найдено не было.

По обоим случаям решаются вопросы о возбуждении уголовного дела.