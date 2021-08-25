В Петербурге задержали мужчину за убийства и бандитизм 20-летней давности

Полицейские задержали мужчину, находившегося в международном розыске за убийства 20-летней давности Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который более 20 лет скрывался от правосудия за массовые убийства и бандитизм. В среду, 25 августа 2021 года, в главном управлении МВД России рассказали о том, что обвиняемый - уроженец Белорусии. Оказалось, что он жил в Петербурге под ненастоящим именем.

- В 1998 году мужчина, входя в состав вооруженной группировки, совершил десять нападений на людей. Из них четверо были убиты в городе Минске. При задержании в 1999 году обвиняемый оказал вооруженное сопротивление правоохранительным органам и скрылся, после чего был объявлен в розыск, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе розыска полицейские установили, что мужчина сбежал в Россию и поменял фамилию.

Беглеца задержали сотрудники МВД по Петербургу и Ленобласти вместе с белорусскими коллегами и бойцов Росгвардии. Вскоре мужчину передадут инициатору розыска.