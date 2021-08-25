Проспект Ветеранов продлят от проспекта Буденного до Красносельского шоссе в 2022 году

Проспект Ветеранов дотянут до Красносельского шоссе. Фото: Яндекс.Карты.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) объявил о проведении общественных слушаний, на которых будут обсуждать проект планировки с проектом межевания территории для продления проспекта Ветеранов до Красносельского шоссе.

- Проектом предусматривается строительство продолжения проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год, - сообщает пресс-служба КГА.

Сами общественные слушания пройдут с 24 августа по 20 октября 2021 года. Их будут проводить в онлайн-режиме.

Напомним, что продление проспекта Ветеранов должно дать дополнительный выезд из крупного жилого микрорайона «Солнечный город». Ранее проспект уже продлевали от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.