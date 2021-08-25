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Здоровье25 августа 2021 11:39

Резкий рост заболеваний коронавирусом произошел в Петербурге 25 августа 2021 года

Количество новых зараженных за сутки увеличилось в два раза
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Огромный рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 24 августа

Огромный рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 24 августа

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге буквально за сутки произошел огромный скачек заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 25 августа 2021 года в Северной столице зарегистрировано 1385 новых случаев заболевания. За день прирост оказался больше в два раза, чем днем ранее.

-23 августа показатель заболеваемости резко упал вниз с 1,5 тысяч человек до 691, на следующие сутки инфекция была выявлена всего у 600 человек, - говорится в отчете оперштаба.

При этом показатели смертности и выздоровлений особо не поменялись. За сутки умерли 30 человек, выписаны 892 пациента. За все время пандемии коронавирус был выявлен у 569 861, из них скончались 20 372 человека и выздоровели 546 578 пациентов.

Накануне стало известно, что в Ленобласти задержали мошенников. В больнице Всеволожска медики продавали справки о вакцинации от коронавируса. При этом саму вакцину просто выбрасывали.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 24 августа 2021 года