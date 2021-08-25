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Происшествия25 августа 2021 11:44

Пятерых медиков задержали по делу о лжевакцинации во Всеволожске

Проверку по факту произошедшего начал Комитет по здравоохранению Ленобласти
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Пять медиков попались на лжевакцинации во Всеволожске.

Пять медиков попались на лжевакцинации во Всеволожске.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пятеро медиков Всеволожской клинической межрайонной больницы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по делу о лжевакцинации пациентов от коронавируса. Врачей и медсестер обвиняют в том, что они делали прививки лишь по документам, не использую саму вакцину. Такая услуга стоила для ковид-дисисдентов 12 тысяч рублей. Проверку по факту уже начал областной Комитет по здравоохранению.

- В связи с информацией о выдаче поддельных прививочных сертификатов во Всеволожской КМБ служебная проверка будет проведена во всех больницах и пунктах вакцинации области, - заявил глава Комздрава Сергей Вылегжанин.

Он отметил, что ему «очень обидно» произошедшее бросает тень на честную «Семью ленинградских медиков», которые полтора года самоотверженно борются с ковидом.

Вылегжанин заявил, что власти полностью взаимодействуют с правоохранительными органами, а если факты подтвердятся, то будут приняты самые жесткие меры: «В семье не без урода».

Отметим, что часть задержанных, среди которых оказались заведующая терапевтическим отделением, две старших медсестры, клиническая медсестра и руководитель контакт-центра консультативной помощи по вопросам ковид-19, уже признали вину и раскаялись.

Глава Комздрава Ленобласти прокомментировал скандал с аферой по вакцинации в больнице Всеволожска
Видео: Пресс-служба правительства ЛО