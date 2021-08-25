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Происшествия25 августа 2021 12:23

Человеческие кости нашли за домом отдыха в Ленобласти

Решивший прогуляться петербуржец наткнулся на позвоночник, череп и прочие останки
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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петербуржец нашел скелет в Ленобласти.

петербуржец нашел скелет в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неприятный сюрприз получил житель Петербурга, проводивший отпуск в одном из домов отдыха Ленобласти. Выйдя прогуляться в сторону леса, он наткнулся на человеческие останки. Череп, кости и другие части скелета торчали из земли и не были прикрыты одеждой.

- В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что лесу в Колчановскоем сельском поселение за домом отдыха, в лесу, в бурьяне он наткнулся на кости предположительно человеческие, а именно: позвоночник с ребрами. Недалеко лежали тазовые кости, руки, ноги, голова, фрагменты одежды отсутствуют, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

При этом на кости петербуржец наткнулся 22 августа, в полицию позвонил только через два дня. Впрочем, эксперты собрались ехать на указанное место лишь к концу недели. Мужчина уже пообещал, что сможет показать пригорок, где лежат останки.