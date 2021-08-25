СК начал проверку после обнаружения тела младенца в пакете на кладбище в Гатчине

Тело младенца нашли у кладбища в Гатчине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало проверку после обнаружения тела маленького ребенка на кладбище в Гатчине. Труп младенца лежал в пакете. Рядом была записка, предположительно от матери.

- Назначена судебная экспертиза для выяснения причины и давности наступления смерти. Принимаются меры к установлению личности матери ребенка и ее места нахождения, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, погибшему ребенку 3,5 месяца. Следов насильственной смерти на теле эксперты не нашли. Что касается матери, то она рожала малыша в гатчинском роддоме, но при странных обстоятельствах. Ей в палату неизвестный пытался передать шприц смутной жидкостью.

В записке, которую женщина оставила у трупа ребенка, говорится ее о возможном суициде.