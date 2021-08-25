"Водоканал" пояснил, сколько петербуржцев имеют право бесплатно посещать общественный туалет

"Водоканал" пояснил, кто из петербуржцев может бесплатно посещать общественный туалет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пресс-служба "Водоканала" рассказала, кто в Санкт-Петербурге имеет право бесплатно посещать общественный туалет. В среду, 25 августа 2021 года, в компании напомнили, что цена за посещения уборной в городе - 30 рублей. Однако для 13 категорий граждан это бесплатно.

- Бесплатно посещать общественные туалеты могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды, военнослужащие срочной службы, дети до 7 лет, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и другие, - отметили в "Водоканале".

На сегодняшний день по данным Смольного - это порядка 1,3 миллиона петербуржцев.

Всего в Петербурге установлено 677 общественных туалетов, которые находятся на хозяйстве компании. 214 стационарных туалетов; 91 сетевых модульных туалетов; 39 модульный туалет с накопительными емкостями для установки в садах и парках; 25 передвижных санитарно-гигиенических комплекса на базе автомобильного шасси; 308 передвижных туалетов.