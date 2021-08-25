Еще 219 человек заразились коронавирусом в Ленобласти на 25 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу в среду, 25 августа 2021 года, опубликовал свежие данные о ситуации с инфекцией в Ленинградской области. Так, за последние сутки прирост зараженных составил 219 человек, что на 0,9 процентов меньше, чем днем ранее. Медленное снижение заболевания наблюдается уже с 17 августа.

- Также за последние сутки от инфекции скончались еще 2 пациента, а 96 человек полностью выздоровели, - рассказали в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирус был выявлен у 61 867 человек. Из них 2397 случаев оказались смертельны, а 49 411 пациентов выздоровели.

В Ленинградской области, как и по всей стране, идет прививочная кампания для того, чтобы защитить население от болезни и остановить пандемию. Однако во всеволожской больнице нашлись медики, которые на этом заработать. В медучреждении выявили группу людей, которые продавали поддельные прививочные сертификаты, а вакцину сливали в раковину.