С 1 сентября в Петербурге усилится движение общественного транспорта

Новый учебный год начнется с усиления подвижного состава в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый учебный год начнется с усиления движения общественного транспорта. Об этом в среду, 25 августа 2021 года, сообщили в комитете по транспорту. С 1 сентября пассажиропоток в городе резко возрастает за счет школьников и студентов, отправляющихся на учебу, и петербуржцев, добирающихся на работу. Поэтому транспортные предприятия города заранее начали подготовку к осеннему сезону.

- Компания "Горэлектротранс" перед началом учебного года проведет усиление подвижных составов на трамвайных линиях и маршрутах городских троллейбусов. Дополнительный транспорт уже начал работать с 23 августа на 5-ти трамвайных и 19-ти троллейбусных маршрутах, - отметили в Смольном.

С 31 августа появится новый социальный автобус №120. Об будет курсировать в Юнтолово до станции метро "Беговая".