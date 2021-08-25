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Здоровье25 августа 2021 13:36

Количество свободных коек для больных коронавирусом резко уменьшилось в Петербурге на 25 августа

Всего за сутки коечный фонд сократился почти на 10 процентов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Свободный коечный фонд Петербурга для больных коронавирусом за сутки уменьшился на 10%

Свободный коечный фонд Петербурга для больных коронавирусом за сутки уменьшился на 10%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге всего за сутки свободный коечный фонд для больных коронавирусом и пневмониями резко сократился почти на 10 процентов. По данным Смольного на 25 августа 2021 года сейчас в городе доступно 33,69 процентов от всех мест. Днем ранее свободны были 42,98 процентов коек.

- Всего в Петербурге 17 больниц принимают больных коронавирусом, в которых развернуто 5 838 мест. На сегодня 4 060 коек заняты, - говорится в отчете администрации города.

За последние сутки в больницы поступили 251 пациентов, выписаны были 265.

Кроме того, 150 человек находятся во временном инфекционном госпитале, развернутом в Ленэкспо, еще 349 человек в пансионате "Заря".

Также дома сейчас лечатся более 22,7 тысяч горожан. Все они находятся под наблюдением врачей и получают бесплатные лекарства. Еще 1840 человек сидят на карантине.