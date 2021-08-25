369 миллионов рублей планируют потратить на подготовку Петербурга к новому году

На новогоднее украшение Петербурга планируют потратить 369 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Подготовка Петербурга к Новому гощу может обойтись городскому бюджету в 369 миллионов рублей. Такую сумму озвучил на «нулевых» чтениях бюджета в городском Заксобрании глава Комитета по печати Владимир Рябовол. Именно его ведомство занимается украшением и оформлением мегаполиса к праздникам.

По словам Рябовола, деньги нужны на замену старых гирлянд, шаров и прочего. Украшения используются уже не первый год и пришли в печальное состояние, когда практически рассыпаются при монтаже.

Кроме того, часть шариков и гирлянд растащили «культурные» петербуржцы. А у каждой елки охрану не поставишь, поэтому потери надо чем-то восполнять.

Деньги требуются и на украшение тех районов, где не хватает средств у местных администраций. Также планируется празднично оформить туристические места Петербурга, создав городу привлекательный вид.

Напомним, что «нулевые» чтения бюджета в ЗакСе начались 23 августа. Согласно предварительному прогнозу доходы города в 2022 году составят 774,9 млрд рублей. Расходы будут чуть выше.