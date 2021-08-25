Александр Беглов поздравил петербургского пловца с медалью на Паралимпийских играх в Токио

Беглов поздравил петербургского спортсмена с медалью Паралимпийских игр / Фото: vk.com/russianparalymp

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил пловца Владимира Даниленкова, завоевавшего первую медаль для сборной России в Паралимпийских играх. В среду, 25 августа 2021 года, спортсмен получил бронзу в плавании на спине на дистанции 100 метров в классе S2.

- Поздравляю Вас с завоеванием бронзовой медали в соревнованиях по плаванию на Паралимпийских играх в Токио! Вы проявили сильный характер, волю к победе, показали высокий класс мастерства. Ваш успех – яркое подтверждение славных традиций петербургской школы плавания лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, - отметил градоначальник.

Также Беглов поздравил с победой и тренера Владимира - Юлию Кабанову.

Помимо заплыва на 100 метров, на играх в Токио Даниленков выступит на дистанциях в 50 и 200 метров вольным стилем.

Всего в финалах первого соревновательного дня по плаванию Параолимиады принимают участие 11 спортсменов команды ПКР.