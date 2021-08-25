44 дома-памятника начнут реставрировать в Петербурге в 2022 году

Фасады 44 домов начнут реставрировать в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 40 домов, имеющих статус памятника архитектуры, начнут приводить в порядок в Петербурге в следующем году. Об этом на «нулевых»чтениях бюджета в Заксобрании рассказал глава Комитета по охране и использованию памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

- Начнем с Чайковского, 10. Это особняк Бутурлиной, - приводит слова Макарова «Закс.Ру».

Всего в планах на 2022-й год значится 44 адреса, здесь начнут реставрацию фасадов зданий. По заявлению главы КГИОПа, сейчас в бюджет заложено на реставрационные работы 1,5 миллиарда рублей, но этой суммы недостаточно. Чтобы сделать весь запланированный объем, нужно еще 724 миллиона «сверху».

Эти деньги пойдут в том числе на субсидии религиозным организациям, в ведении которых есть памятники архитектуры. Отдельно, по программе «Наследие», будут отремонтированы Казанский собор и Аничков дворец.