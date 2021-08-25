Смольный создаст холдинг петербургских СМИ

В Петербурге создадут холдинг СМИ, учредителем которых является город Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге появится холдинг СМИ, учредителем которых является город. Об этом в среду, 25 августа 2021 года, сообщил комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Проект уже обсудили во время "нулевых чтений" проекта бюджета Северной столицы на 2022 год в Законодательном собрании.

- В ближайших планах – создание холдинга, в состав которого войдут СМИ, учредителями которых является город, - рассказал председатель комитета Владимир Рябовол.

Он отметил, что в холдинг войдет телеканал "Санкт-Петербург". Сейчас он располагается в телецентре на Чапыгина, 6, рядом с "Пятым каналом". Однако для создания холдинга потребует дополнительных площадей для размещения. Какие и где предлагается занять для этого здания, глава комитета пока не уточнил.