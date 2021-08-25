Две полосы движения закроют на КАД Петербурга со 2 сентября 2021 года

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга вскоре начнется ремонт на участке внутреннего кольца между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе. В связи с этим, со 2 сентября 2021 года, на трассе будут введены ограничения - две полосы будут закрыты для движения транспорта более чем на неделю.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 2 по 11 сентября будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Устранять колейность будут на второй полосе, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Рядом с местом ремонта будут установлены дорожные знаки, установлены временные водоналивные барьеры и световая сигнализация.