Кировск остался без воды из-за аварии на коммунальных сетях

Кировск остался без воды из-за аварий на сетях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все население населения 27-тысячного Кировска осталась без холодной воды. Утром 25 августа на коммунальных сетях этого областного города произошла авария, из-за чего подачу холодного водоснабжения пришлось остановить.

- В связи с аварией на сетях в городе Кировске Кировского района Ленинградской области 25 августа 2021 года с 11:00 до устранения неисправности будет произведено отключение холодного водоснабжения на территории Кировского городского поселения, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Местные власти отмечают, что Кировский водоканал является банкротом, поэтому все аварийные работы ведутся силами и на средства администрации. Устранить проблему обещают как можно быстрее, но точных сроков пока никто не называет. Ориентировочно это должно произойти до вечера.