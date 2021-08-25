Эпидемиолог объяснил резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Эпидемиолог объяснил резкий скачок заболеваемости ковидом в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге буквально за сутки показатель заболеваемости коронавирусом подскочил в два раза, увеличившись на 785 человек. Об этом 25 августа 2021 года сообщили в оперативном штабе по COVID-19. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, с чем это может быть связанно.

- Такие показатели очень сильно зависят от количества сделанных тестов накануне. Чем больше сдается анализов, тем больше можно выявить заболевших людей. Проблема заключается в том, что нет информации о том, сколько из этих заболевших переносят инфекцию без симптомов, - приводят слова специалиста "Невские новости".

Основной причиной вспышек заболеваемости до сих пор служат массовые мероприятия, где собирается много людей.

Однако тревожиться из-за нынешнего скачка пока рано. Как отметил врач, говорить о какой-либо тенденции преждевременно.