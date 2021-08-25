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Общество25 августа 2021 15:18

В ночь на четверг температура в Ленобласти снизится до +4 градусов

Но днем будет существенно теплее
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В четверг в Ленобласти будет пасмурно и прохладно.

В четверг в Ленобласти будет пасмурно и прохладно.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередное чувствительное похолодание ждет жителей Ленинградской области. В ночь на четверг, 26 августа, температура упадет до +4 градусов. Впрочем, в среду было еще прохладнее - всего +3. Ну а днем термометры покажут существенно более высокие значения.

- 26 августа ночью ожидается местами небольшой дождь. Днем облачно, с прояснениями. В большинстве районов умеренный дождь. Температура ночью +7...+10, местами до +4 градусов. Днем от +13 до +18 градусов. Ветер юго-восточный и восточный умеренный, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пятницу. 27 августа, погода в Ленинградской области будет похожей, но ночью - чуть теплее . Термометры покажут +8...+13, а днем +15...+20 градусов. Но все также с дождями.