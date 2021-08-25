Полиция показала фото петербуржца, снявшего на видео изнасилование своего сына

Полиция показала фото мужчины, изнасиловавшего своего 7-летнего сына / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга показала фото мужчины, задержанного за изнасилование своего семилетнего сына. Кроме того, что горе-отец надругался над ребенком, он снял все происходящее на видео и хранил его на компьютере. Эти кадры у него нашли следователи. Об этом 25 августа 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- По результатам проверки следователей стало известно, что в неустановленный период времени, но не позднее марта, находясь по месту жительства в доме по 13-й линии Васильевского острова, 45-летний мужчина, совершил действия сексуального характера в отношении сына 2013 года рождения, - сообщили в полиции.

Во время обыска следователи нашли видеозапись, на которой мужчина насиловал ребенка. Также у него изъяли носители памяти и семь телефонов.

По факту следственный комитет возбудил уголовное дело и предъявил мужчине обвинение. Расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об его аресте. Ранее обвиняемый уже 11 раз был судим, по большей части за наркотики.