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Общество25 августа 2021 15:33

Парикмахерскую и магазин снесли на улице Турку в ходе рейда

Хозяевам павильона придется оплатить работы по демонтажу
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На улице Турку снесли 100-метровый торговый павильон. Фото: ККИ СПб

На улице Турку снесли 100-метровый торговый павильон. Фото: ККИ СПб

Сотрудники Комитета по контролю а имуществом Петербург (ККИ) снесли незаконно стоявший торговый павильон, который занимал более 100 квадратных метро городской земли. Хозяева разбирать его отказались, поэтому на место приехали специалисты с болгарками.

- В двух секциях павильона располагались магазин по продаже продуктов питания и парикмахерская - сообщает пресс-служба ККИ.

В итоге павильон был демонтирован за пару часов, а владельцам придется теперь не только оплатить штраф в 50 тысяч рублей, но и работы по разборке и вывозу торговой точки.

Во время визита в Купчино, сотрудники ККИ также убрали ларек с фруктами с Будапештской улицы и еще два таких же с улиц Оптиков и Марала Захарова.