Более 7 миллиардов рублей выделят на решение проблем обманутых дольщиков в Ленобласти

На завершение долгостроев в Ленобалсти выделят больше 7 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 7 миллиардов рублей будет выделено до 2025 года на решение проблемы дольщиков в Ленинградской области. Власти региона заявили о согласовании механизма принятия решений по долгостроям. Работы над документом шла совместно с Фондом защиты прав дольщиков.

- Несколько проблемных комплексов уже давно готовы для принятия решений набсовета Фонда о достройке или выплате компенсаций. Сейчас мы пришли к общему знаменателю: Фонд сможет выносить на набсовет новые объекты с выпиской из бюджета региона, где уже заложено 4,5 млрд рублей и подтверждением о выделении области кредита в размере 3 млрд рублей не ожидая перечисления всей суммы сразу, - заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Осенью 2021 года на рассмотрение планируется вынести не менее 45 объектов. Среди них ЖК «Альпийская деревня», ЖК «Финские кварталы», ЖК «Замок Скандинавии», «Щеглово парк», «Шлиссельбургский дворик» и другие долгострои.