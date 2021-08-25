Чиновники рассказали, почему корабль «Забава бар» убрали с Петроградской набережной

"Забава бар" уплыл от Петроградской набережной после полутора лет борьбы. Фото: Комитет по природопользованию СПб

Комитет по природопользованию Петербурга празднует победу: плавучий «Забава бар» наконец-то убрали с Петроградской набережной. Борьба с кораблем, незаконно занимавшим место в акватории Большой Невки, длилась больше года и все же завершилась успехом чиновников Смольного.

- Из акватории реки Большой Невки изъято несамоходное судно – клуб «Забава бар». Изъятию предшествовали нарушения природоохранного законодательства и неисполнение требований суда, - сообщает пресс-служба комитета.

За освобождение акватории выступала и природоохранная прокуратура. Еще в марте 2020 года был подан иск в Приморский районный суд. В октябре 2020 года суд удовлетворил требования природоохранного прокурора - собственника обязали «произвести демонтаж судна» и убрать его не только из Большой Невки, но и не буксировать в любой расположенный на территории Петербурга водный объект.

Владелец «Забавы» решение суда проигнорировал и в мае 2021 года дело было передано судебным приставам. Кто именно убрал непотопляемый бар, хозяева или приставы, не уточняется.