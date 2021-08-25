На капитальный ремонт лифтов в Петербурге потратят 3,7 млрд рублей в 2021 году

Петербург увеличит темпы замены лифтов в жилых домах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в 2021 году в планах провести капитальный ремонт более 1,1 тысячи лифтов. На это выделено порядка 3,7 миллиардов рублей. Об этом в Смольном сообщили в среду, 25 августа 2021 года.

- Город вкладывает значительные средства в капитальный ремонт лифтов. Мы постепенно увеличиваем темпы ремонта, меняем устаревшее оборудование на более современное, надежное и экономичное. От этого зависит комфорт и безопасность петербуржцев, - отметил губернатор Александр Беглов.

В 2019 году в жилых домах города было установлено 847 новых лифтах, в 2020 году - 989. Всего с 2014 по 2020 года было выполнен ремонт более 9 тысяч лифтов в 2425 домах. На работы было потрачено свыше 22 миллиардов рублей.

Замена лифтов - это комплекс дорогостоящих работ. Он включает установку новой кабины и станции управления, огнестойких дверей в машинных помещениях.