В Петербурге установили на люки полимерные крышки от краж чугунных

В Санкт-Петербурге для предотвращения хищения крышек люков установили 1 тыс. полимерных аналогов / Фото: Теплосеть

В Санкт-Петербурге установили 1 тысячу полимерных крышек на люки для предотвращения хищения чугунных крышек. Об этом в среду, 25 августа 2021 года, рассказали в "Теплосети". В компании надеются, что аналоги полимер-песчанного типа отвадят воров.

- Открытые колодцы системы теплоснабжения представляют угрозу безопасности и здоровья петербуржцев: как на проезжей части, для автомобилистов, так и на дворовых территориях, для пешеходов. Только за первое полугодие 2021 года злоумышленники украли 29 крышек колодцев, - рассказали в компании.

Каждый раз при хищении крышки люка, компания обращается в полицию для проведения проверки и возбуждения уголовных дел.

С 2019 года "Теплосеть" начала устанавливать на газонах в Петербурге специальные комплекты люкового оборудования полимер-песчаного типа, которые являются альтернативой чугунным и не представляют интереса для воров.