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Общество25 августа 2021 16:49

Комитет по образованию попросил 3,9 мрлд рублей на учебники и ремонт школ Петербурга

Средства должны быть заложены в бюджет 2022 года
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Комобр просит увеличить бюджет на 20%. Деньги пойдут на книжки и учебники.

Комобр просит увеличить бюджет на 20%. Деньги пойдут на книжки и учебники.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по образованию Петербурга попросил выделить дополнительные 3,9 миллиарда рублей, которые должны быть заложены в городской бюджет на 2022 год. Об этом, на «нулевых» чтениях проекта бюджета в Заксобрании заявила глава Комобра Наталия Путиловская.

На данный момент в бюджете для Комитета по образованию заложено 19,7 миллиарда рублей. Эту сумму попросили увеличить на 20%. 825 миллионов нужны Комобру на закупку книг и учебников. 242 миллиона – на ремонт в девяти зданиях учебных учреждений.

Кроме того, средства необходимы на оздоровительный отдых. Путевками планируется обеспечить более 65 тысяч детей.