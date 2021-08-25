Горсуд зарегистрировал жалобы на приговор диспетчеру «Теплосети» из-за гибели двух студентов в антикафе «Типичный Питер»

Приговор диспетчеру "Теплосети" оспорили в Горсуде. Фото: пресс-служба судов СПб / Артем КИЛЬКИН

Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционные жалобы на приговор Ленинского районного суда в отношении диспетчера «Теплосети» Евгения Емельянова, которого обвиняли по делу о гибели двух студентов в антикафе «Типичный Питер» осенью 2018 года. Приговор обвиняемому был вынесен 5 июля 2021 года.

- 27 сентября 2018 года Емельянов, исполняя обязанности по руководству включением в работу участка трубопровода тепломагистрали, дал команду на последовательное, без интервала во времени, закрытие перемычки, при этом изменение давления не отслеживал. Быстрое закрытие перемычки создало гидроудар, что и привело к прорыву трубы, - говорилось в приговоре суда.

В результате кипяток залил полуподвальное помещение кафе на Измайловском проспекте, 20. Двое 20-летних парней, сидевших в заведении по случаю дня рождения подруги сварились заживо.

Суд посчитал диспетчера виновным и назначил ему 3 года лишения свободы. Условно.

- Осужденный и защитник, ссылаясь на отсутствие причинно-следственной связи между действиями Емельянова и наступлением смерти потерпевших, просят приговор отменить и фигуранта оправдать. Адвокаты потерпевшей стороны пишут, что приговор в отношении Емельянова чрезмерно мягкий. Просят суд его изменить и назначить осужденному реальное лишение свободы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.