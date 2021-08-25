Суд арестовал петербуржца, насиловавшего 7-летнего сына на видео

Суд арестовал насильника, надругавшегося над 7-летним сыном. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под арест мужчину, который насиловал своего 7-летнего сына и снимал все это на видео. При обыске у судимого 11 раз петербуржца был изъят ноутбук с порнороликами, семь мобильных телефонов и цифровой фотоаппарат.

- Процесс проходил в закрытом режиме. Обвиняемый вину признал, вопрос о мере оставил на усмотрение суда, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что за свою жизнь мужчина был судим 11 раз, большей часть по наркотической статье. Сейчас ему предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста.

По данной статье горе-отцу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полиция показала фото петербуржца, снявшего на видео изнасилование своего сына

Мужчина уже 11 раз был судим, в основном за наркотики (подробности)